शिमला: लंबे समय से चले आ रहे ड्राई स्पेल के बाद हिमाचल प्रदेश में हुई जोरदार बारिश और भारी बर्फबारी ने पहाड़ों की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की मोटी चादर जहां पर्यटन कारोबारियों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं आम लोगों के लिए यह मौसम किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है. भारी हिमपात के कारण कई प्रमुख और ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे अनेक गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है. हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में खाने-पीने की जरूरी वस्तुएं पहुंचाना मुश्किल हो गया है. सार्वजनिक परिवहन ठप होने से लोगों को बर्फ के बीच पैदल सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है. बीते 24 घंटों से कई क्षेत्रों में बिजली गुल है, जबकि पानी की आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. बर्फ के बीच जीवन की यह जंग स्थानीय लोगों के धैर्य और हौसले की कड़ी परीक्षा ले रही है.