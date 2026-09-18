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हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी, 'सफेद चादर' में लिपटे पहाड़

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हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:29 PM IST

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हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है. गुरुवार को चंबा के साच पास, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के रोहतांग-बारालाचा में बर्फबारी हुई. जिससे तापमान में गिरावट आई है. आमतौर पर हिमाचल में नवंबर-दिसंबर के दौरान बर्फबारी शुरू होती है, लेकिन इस बार सितंबर में ही सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. वहीं, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है. गुरुवार को चंबा के साच पास, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के रोहतांग-बारालाचा में बर्फबारी हुई. जिससे तापमान में गिरावट आई है. आमतौर पर हिमाचल में नवंबर-दिसंबर के दौरान बर्फबारी शुरू होती है, लेकिन इस बार सितंबर में ही सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. वहीं, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

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