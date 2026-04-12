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हिमाचल प्रदेश: वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़, मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं सैलानी - SHIMLA WITNESSES A HUGE RUSH

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वीकेंड पर शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 10:25 PM IST

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शिमला के लिए हफ्ते के आखिरी दिन काफी व्यस्त भरे रहे. पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले इस हिल स्टेशन पर ठंडे और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. हालांकि, इस बीच मैदानी इलाकों में अप्रत्याशित बारिश हुई है, जिससे अप्रैल महीने के हिसाब से तापमान में गिरावट आई है. वहीं शिमला में अभी भी काफी ठंड बनी हुई है, जिससे सप्ताह के आखिर दिनों में छुट्टियां बिताने के लिए ये बेहद सुंदर जगह बना हुआ है और ये ब्योरा यहां के सर्द मौसम का आनंद लेने वाले लोग दे रहे हैं.

यहां के व्यापारियों की माने तो हफ्ते के आखिरी दिनों में शिमला में काफी भीड़भाड़ और चहल-पहल रहती है क्योंकि काफी संख्या में पर्यटक यहां के सुंदर नजारों का आनंद लेने के लिए आते हैं.

गर्मी का मौसम पर्यटन उद्योग के लिए बेहद अच्छे संकेत दे रहे हैं. मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने के साथ आने वाले हफ्तों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

शिमला के लिए हफ्ते के आखिरी दिन काफी व्यस्त भरे रहे. पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले इस हिल स्टेशन पर ठंडे और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. हालांकि, इस बीच मैदानी इलाकों में अप्रत्याशित बारिश हुई है, जिससे अप्रैल महीने के हिसाब से तापमान में गिरावट आई है. वहीं शिमला में अभी भी काफी ठंड बनी हुई है, जिससे सप्ताह के आखिर दिनों में छुट्टियां बिताने के लिए ये बेहद सुंदर जगह बना हुआ है और ये ब्योरा यहां के सर्द मौसम का आनंद लेने वाले लोग दे रहे हैं.

यहां के व्यापारियों की माने तो हफ्ते के आखिरी दिनों में शिमला में काफी भीड़भाड़ और चहल-पहल रहती है क्योंकि काफी संख्या में पर्यटक यहां के सुंदर नजारों का आनंद लेने के लिए आते हैं.

गर्मी का मौसम पर्यटन उद्योग के लिए बेहद अच्छे संकेत दे रहे हैं. मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने के साथ आने वाले हफ्तों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

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