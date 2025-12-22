ETV Bharat / Videos

पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी: हिमाचल, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर बर्फ की दस्तक, खुशी से झूमे सैलानी - SEASONS FIRST SNOWFALL IN HP

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read
सर्दियों ने पहाड़ों पर दस्तक दे दी है. हिमाचल, लद्दाख और कश्मीर तीनों ने मौसम की पहली बर्फ ओढ़ ली है. हिमाचल के मनाली के पास मशहूर रोहतांग दर्रे में रविरार को जमकर बर्फबारी हुई. बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया और बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों में खुशी छा गई. उधर, लद्दाख का कारगिल भी बर्फ की चादर से ढका नजर आया. तस्वीरें मन मोहने वाली हैं. जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई. यहां भी सैलानी खुशी से झूम उठे. उन्होंने सर्दियों की कभी ना भूलने वाली यादें संजोने के लिए बर्फ से ढके मैदानों में जमकर आनंद उठाया.

TAGGED:

हिमाचल में मौसम की पहली बर्फबारी
SEASONS FIRST SNOWFALL IN HP
लद्दाख जम्मू कश्मीर में बर्फबारी
बर्फ का आनंद ले रहे सैलानी
SEASONS FIRST SNOWFALL IN HP

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

