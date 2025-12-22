सर्दियों ने पहाड़ों पर दस्तक दे दी है. हिमाचल, लद्दाख और कश्मीर तीनों ने मौसम की पहली बर्फ ओढ़ ली है. हिमाचल के मनाली के पास मशहूर रोहतांग दर्रे में रविरार को जमकर बर्फबारी हुई. बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया और बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों में खुशी छा गई. उधर, लद्दाख का कारगिल भी बर्फ की चादर से ढका नजर आया. तस्वीरें मन मोहने वाली हैं. जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई. यहां भी सैलानी खुशी से झूम उठे. उन्होंने सर्दियों की कभी ना भूलने वाली यादें संजोने के लिए बर्फ से ढके मैदानों में जमकर आनंद उठाया.