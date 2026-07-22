ETV Bharat / Videos

हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा की बोह घाटी में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, मलबे में दबे कई घर; मौसम विभाग का 'ऑरेंज अलर्ट' - HEAVY RAIN HIMACHAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Himachal Pradesh Kangra landslide news today (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 8:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बोह घाटी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई है. अचानक आए सैलाब और भूस्खलन की वजह से 15 से 20 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गए हैं. इस खौफनाक हादसे में कई मवेशियों की मौत हो गई है. प्रशासन के मुताबिक, गनीमत यह रही कि समय रहते लोग घरों से बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि एक महिला घायल हुई है जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है.

राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF और NDRF की टीमों को मौके पर तैनात किया गया है. मौसम विभाग ने कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, और प्रदेश में 27 जुलाई तक बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावना है. ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट के लिए वीडियो देखें.

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बोह घाटी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई है. अचानक आए सैलाब और भूस्खलन की वजह से 15 से 20 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मलबे में तब्दील हो गए हैं. इस खौफनाक हादसे में कई मवेशियों की मौत हो गई है. प्रशासन के मुताबिक, गनीमत यह रही कि समय रहते लोग घरों से बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि एक महिला घायल हुई है जिसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है.

राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF और NDRF की टीमों को मौके पर तैनात किया गया है. मौसम विभाग ने कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, और प्रदेश में 27 जुलाई तक बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावना है. ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट के लिए वीडियो देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

BOH VALLEY FLASH FLOOD
HIMACHAL WEATHER ALERT
NDRF SDRF RESCUE
HEAVY RAIN HIMACHAL
KANGRA LANDSLIDE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Historic Kharchi Puja begins in Tripura Agartala

त्रिपुरा: अगरतला में पारंपरिक रस्मों के साथ शुरू हुई ऐतिहासिक 'खारची पूजा', उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब!

July 22, 2026 at 8:20 PM IST
CJI का प्रदर्शनकारियों की पिटाई के मुद्दे पर जल्द सुनवाई से इनकार

CJI बोले- 'समय बर्बाद मत कीजिए', प्रदर्शनकारियों की पिटाई के मुद्दे पर जल्द सुनवाई से इनकार

July 22, 2026 at 8:10 PM IST
सैन्य ठिकानों, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया निशाना

अमेरिका ने 11वीं रात ईरान पर किये हमले, सैन्य ठिकानों, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी को बनाया निशाना

July 22, 2026 at 8:10 PM IST
CJP and Youth Congress protest in Delhi

CJP Protest Delhi: 'संसद मार्च' से दिल्ली में हाई अलर्ट, 16 मेट्रो स्टेशन बंद; मनमाना किराया वसूल रहे ऑटो वाले!

July 22, 2026 at 8:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.