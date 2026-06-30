NEET एग्जाम पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने NTA और केंद्र को भेजा नोटिस, एग्जाम सेंटर को लेकर 2 हफ्ते में मांगा जवाब - NOTICE TO NTA AND CENTRE ON NEET
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Published : June 30, 2026 at 10:53 PM IST
हिमाचल प्रदेश में NEET EXAM को लेकर अनोखा मामला सामने आया है. जो स्कूल अस्तित्व में है ही नहीं, उस स्कूल में NEET का सेंटर दे दिया गया. मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे 21 जून 2026 को आयोजित की गई नीट परीक्षा में शामिल होना था. इसके लिए उसे परीक्षा केंद्र संख्या 2405104 के साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, ढलियारा, तहसील ढलियारा, जिला कांगड़ा में सेंटर आवंटित किया गया. वो एडमिट कार्ड में दिए गए निर्धारित सेंटर पर पहुंची तो पता चला कि दिए गए पते पर वो स्कूल है ही नहीं. ऐसे में वो परीक्षा में नहीं बैठ सकी.
याचिकाकर्ता ने NTA पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि इसकी वजह से उसका करियर तबाह हो गया.
जब मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी किए हैं और 2 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
हिमाचल प्रदेश में NEET EXAM को लेकर अनोखा मामला सामने आया है. जो स्कूल अस्तित्व में है ही नहीं, उस स्कूल में NEET का सेंटर दे दिया गया. मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे 21 जून 2026 को आयोजित की गई नीट परीक्षा में शामिल होना था. इसके लिए उसे परीक्षा केंद्र संख्या 2405104 के साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, ढलियारा, तहसील ढलियारा, जिला कांगड़ा में सेंटर आवंटित किया गया. वो एडमिट कार्ड में दिए गए निर्धारित सेंटर पर पहुंची तो पता चला कि दिए गए पते पर वो स्कूल है ही नहीं. ऐसे में वो परीक्षा में नहीं बैठ सकी.
याचिकाकर्ता ने NTA पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि इसकी वजह से उसका करियर तबाह हो गया.
जब मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी किए हैं और 2 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.