हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं. इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. चुनावी बिगुल बजते ही प्रदेशभर में आचार संहिता लागू हो जाएगी. प्रदेश में वोटर लिस्ट को सोमवार (27 अप्रैल) को फाइनल कर दिया गया है. ऐसे में सत्ता के गलियारों से लेकर पंचायत चौपालों तक सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव की घोषणा का इंतजार है. प्रदेश में इस बार 31,214 सीटों पर पंचायत चुनाव का महासंग्राम होने जा रहा है. सबसे अधिक सीटें कांगड़ा जिले में हैं. पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद तक चुनावी चर्चा हर गांव, चौपाल और राजनीतिक गलियारों में सुनाई देने लगी है.