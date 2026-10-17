हिमाचल में 54 साल बाद नए जिलों की सुगबुगाहट, आयोग के गठन पर मचा सियासी घमासान

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के एक फैसले ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है. सरकार द्वारा प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग का एलान करते ही मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा ने इसे आगामी चुनाव से पहले महज एक 'सियासी शगूफा' करार दिया है. विपक्ष के तीखे बयानों पर सरकार ने भी पलटवार किया है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा को उनके अपने पुराने फैसलों की याद दिलाई और साफ किया कि सरकार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगी. वहीं, 6 महीने बाद जब आयोग अपनी सिफारिशें सौंपेगा, तभी साफ होगा कि नए जिलों की यह कवायद हकीकत बनेगी या फिर सिर्फ सियासी बहसों तक ही सीमित रह जाएगी.