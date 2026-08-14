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हिमाचल के इस SP ने बनाई टॉप-100 में जगह, काम और नेतृत्व के लिए मिला सम्मान - TOP 100 SP IN INDIA

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हिमाचल के इस SP ने बनाई टॉप-100 में जगह (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 5:08 PM IST

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हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह ठाकुर को देश के टॉप-100 पुलिस अधीक्षकों में जगह मिली है. फेम इंडिया और एशिया पोस्ट की ओर से किए गए सर्वेक्षण में उनके नेतृत्व, कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. इस उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है. एसपी बलवीर सिंह ने कहा कि इस तरह के सम्मान पुलिस को समाज के लिए और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपनी पूरी पुलिस टीम और हमीरपुर की जनता को दिया.

हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह ठाकुर को देश के टॉप-100 पुलिस अधीक्षकों में जगह मिली है. फेम इंडिया और एशिया पोस्ट की ओर से किए गए सर्वेक्षण में उनके नेतृत्व, कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. इस उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है. एसपी बलवीर सिंह ने कहा कि इस तरह के सम्मान पुलिस को समाज के लिए और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपनी पूरी पुलिस टीम और हमीरपुर की जनता को दिया.

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