Lavi Mela 2026: हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बुधवार को शिमला जिले के रामपुर बुशहर में अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ किया. ये ऐतिहासिक मेला भारत-तिब्बत व्यापार और हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक विरासत का प्रतीक है. अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के दौरान रामपुर बुशहर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है. एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, 11 से 14 नवंबर तक मेले के दौरान कई मार्गों पर वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी, जबकि भारी वाहनों को बाईपास मार्ग से भेजा जाएगा. यातायात से जुड़े कुछ प्रतिबंध 30 नवंबर तक लागू रहेंगे.