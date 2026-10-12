जल्द दौड़ेगी हिमाचल की पहली बागवानी मोनो रेल, ट्रायल सफल होने से बागवानों में खासा उत्साह

मंडी: हिमाचल प्रदेश की पहली बागवानी मोनो रेल जल्द दौड़ने वाली है. इस प्रोजेक्ट का सफल ट्रायल हो चुका है. मंडी जिले के सुंदरनगर के पलौहटा में बागवानी मोनो रेल का 300 मीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है. पहले फेज में एक किलोमीटर का ट्रैक बनाया जा रहा है. यह पायलट प्रोजेक्ट बागवानी क्लस्टर में फसलों और कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए है. एचपी शिवा परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से एक किलोमीटर लंबा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है. जिसको लेकर बागवानों में खासा उत्साह है.

मोनो रेल के जरिए क्लस्टर में तैयार फलों के साथ कृषि उत्पादों को भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकेगा. इससे पहाड़ी और ढलानदार बगीचों से फसल को सड़क तक लाने में बागवानों को राहत मिलने की उम्मीद है. क्षेत्र के किसानों-बागवानों में इस प्रोजेक्ट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. आईआईटी मंडी के मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने इस मोनो रेल की तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है जिसके बाद ही यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. इस प्रोजेक्ट की तर्ज पर अन्य क्लस्टरों में भी मोनो रेल स्थापित होने की उम्मीद की जा रही है.

पलौहटा-2 क्लस्टर फल उत्पादक एवं विपणन संघ के अध्यक्ष मुनीश शर्मा ने बताया कि इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विशेष रूचि दिखाई है. उनका क्लस्टर 21.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है. प्रारंभिक तौर पर एक किमी एरिया में मोनो रेल को चलाने पर कार्य किया जा रहा है. लगभग 300 मीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है और इसका सफल ट्रायल भी किया जा चुका है. इन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस परियोजना के विस्तार को हरी झंडी देगी और इसे पूरे क्लस्टर में लगाया जाएगा.

इस मोनो रेल के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतार रहे डिस्ट्रिब्यूटर तेजेंद्र सैनी ने बताया कि ऐसा प्रोजेक्ट का काम करना उनके लिए भी एक यूनिक अनुभव है. इसका सामान विभिन्न स्थानों से मंगवाकर इस कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है.