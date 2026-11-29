हिमाचल के बिलासपुर जिले के कंदरौर में शुरू हुआ डॉन्की फार्म प्रदेश का पहला संगठित डॉन्की फार्म है. इस फार्म की शुरुआत हिमाचल की पहाड़ी स्पीति नस्ल के 22 डॉन्की के साथ की गई है, जिनमें 2 मेल और 20 फीमेल शामिल हैं. डॉन्की फार्म की को-फाउंडर सीरत तूर अपने पति एवं फाउंडर संजीव ठाकुर के साथ मिलकर बखूबी इसका संचालन कर रही हैं. आमतौर पर लोग गाय-भैंस पालकर डेयरी फार्म खोलते हैं और दूध का कारोबार करते हैं, वहीं यहां इससे हटकर डॉन्की फार्मिंग को व्यावसायिक रूप देने की पहल की गई है.

डेयरिका फार्म्स की को-फाउंडर सीरत तूर कहती हैं, "शुरुआती दौर में बहुत कुछ सुनने को मिला. लेकिन, इस क्षेत्र में गहन स्टडी के बाद पता चला कि इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉन्की मिल्क की डिमांड विशेष रूप से फार्मास्युटिकल, कॉस्मेटिक और स्किन केयर इंडस्ट्री में भी है. डॉन्की मिल्क में लैक्टोज, व्हे प्रोटीन और लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे जैविक घटक पाए जाते हैं. कई देशों में इसका इस्तेमाल साबुन, क्रीम, लोशन और स्कीन की देखभाल से जुड़े विशेष प्रोडक्ट तैयार करने में किया जा रहा है."

सीरत तूर ने कहा कि, डॉन्की मिल्क की कीमत लिक्विड रूप में 5,000 से 7,000 रुपये प्रति लीटर तक है, जबकि इससे तैयार पाउडर की कीमत एक लाख रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा है. फार्म में शुरुआती दिनों में प्रतिदिन करीब तीन लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी की संभावना है. हमारी योजना दूध को लिक्विड और पाउडर दोनों रूपों में बाजार तक पहुंचाने की है. इसके लिए बद्दी, दिल्ली और यूरोप की कंपनियों से भी संपर्क किया गया है, ताकि उत्पादन बढ़ने के साथ ही इसकी सप्लाई भी शुरू की जा सके. बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.