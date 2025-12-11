ETV Bharat / Videos

Live: कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे, मंडी में जन संकल्प रैली - HIMACHAL CONGRESS GOVT CELEBRATION

Published : December 11, 2025 at 11:41 AM IST

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के तीन साल पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर आज मंडी में जश्न कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम को कांग्रेस सरकार ने जन संकल्प सम्मेलन का नाम दिया है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं. मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया गया है. जन संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में सरकार अपने तीन साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेगी. 

