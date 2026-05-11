शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE - CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 2:42 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ सरकार के उठाए कदमों और उनमें मिली सफलता को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जहां मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से चिट्टे के खिलाफ उठाए कदमों की जानकारी दी. उन्होंने चिट्टा तस्करी में लिप्त सरकारी कर्मचारियों से लेकर प्रदेश में सबसे अधिक चिट्टा सेवन करने वाली पंचायतों की भी जानकारी दी है. गौरतलब है कि हिमाचल सरकार और पुलिस प्रदेश से चिट्टा को खत्म करने की मुहीम चला रही है. इसके तहत हिमाचल प्रदेश भर में पुलिस चिट्टा और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ सरकार के उठाए कदमों और उनमें मिली सफलता को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जहां मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से चिट्टे के खिलाफ उठाए कदमों की जानकारी दी. उन्होंने चिट्टा तस्करी में लिप्त सरकारी कर्मचारियों से लेकर प्रदेश में सबसे अधिक चिट्टा सेवन करने वाली पंचायतों की भी जानकारी दी है. गौरतलब है कि हिमाचल सरकार और पुलिस प्रदेश से चिट्टा को खत्म करने की मुहीम चला रही है. इसके तहत हिमाचल प्रदेश भर में पुलिस चिट्टा और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.