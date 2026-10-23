मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE, 'प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहे आगे'

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं. सीएम सुक्खू ने कहा है कुछ क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसके चलते प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है. जब हमारी सरकार बनी तो प्रदेश के ऊपर हमें बतहाशा कर्ज का बोझ मिला.