हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब गुजरात के पर्यटकों को ले जा रही एक कार ककीरा के पास गहरी खाई में गिर गई. हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों में स्थानीय ड्राइवर भी शामिल है। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कार के पुर्जे दूर-दूर तक बिखर गए, जिससे राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आईं. घायलों के मुताबिक, एक तेज मोड़ पर ड्राइवर वाहन से नियंत्रण खो बैठा. हादसे की खबर मिलते ही गुजरात के भावनगर में मृतकों के घरों पर शोक का माहौल छा गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.