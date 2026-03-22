ETV Bharat / Videos

बजट को लेकर क्या बोले कुल्लू के लोग, कौन से फैसले पर क्या बोले लोग - HIMACHAL BUDGET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बजट को लेकर क्या बोले कुल्लू के लोग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 2:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार ने शनिवार को अपना चौथा वार्षिक बजट पेश किया. वहीं, कुल्लू में भी लोगों ने सरकार वार्षिक बजट की सराहना की है. वार्षिक बजट में दूध के दामों में 10 रूपये बढ़ोतरी करने की पशुपालकों ने सराहना की है. प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं, मक्की के एमएसपी में भी 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. कुल्लू के रहने वाले घनश्याम शर्मा ने वार्षिक बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में दूध के दामों में वृद्धि से पशुपालन को लाभ मिलेगा. सरकार ने गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में 10-10 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की है. कुल्लू के रहने वाले सुभाष गौतम ने बताया कि सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के द्वारा भी खोले हैं. पंचायत में खाली चल रहे सचिवों के पद भरने से ग्रामीण क्षेत्र के विकास को तेजी मिलेगी. इसके अलावा पंचायत चौकीदारों के खाली पद भरने की भी बजट में बात कही गई है. कुल्लू के रहने वाले प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार ने जो बजट पेश किया गया है, उसमें शिक्षा के लिए भी कई प्रावधान रखे गए हैं.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार ने शनिवार को अपना चौथा वार्षिक बजट पेश किया. वहीं, कुल्लू में भी लोगों ने सरकार वार्षिक बजट की सराहना की है. वार्षिक बजट में दूध के दामों में 10 रूपये बढ़ोतरी करने की पशुपालकों ने सराहना की है. प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं, मक्की के एमएसपी में भी 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. कुल्लू के रहने वाले घनश्याम शर्मा ने वार्षिक बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में दूध के दामों में वृद्धि से पशुपालन को लाभ मिलेगा. सरकार ने गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में 10-10 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की है. कुल्लू के रहने वाले सुभाष गौतम ने बताया कि सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के द्वारा भी खोले हैं. पंचायत में खाली चल रहे सचिवों के पद भरने से ग्रामीण क्षेत्र के विकास को तेजी मिलेगी. इसके अलावा पंचायत चौकीदारों के खाली पद भरने की भी बजट में बात कही गई है. कुल्लू के रहने वाले प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार ने जो बजट पेश किया गया है, उसमें शिक्षा के लिए भी कई प्रावधान रखे गए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

KULLU BUDGET
HIMACHAL BUDGET REACTION
BUDGET ANNOUNCEMENTS
हिमाचल बजट 2026
HIMACHAL BUDGET 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Sutlej Maha Aarti Luhnu Ghat

बनारस के अस्सी घाट की तर्ज पर पहली बार सतलुज की महाआरती, बनारस से पहुंचे पंडितों ने करवाई भव्य आरती

March 18, 2026 at 7:58 PM IST
मंच से प्रस्तुति देती सुनंदा शर्मा

सुनंदा शर्मा के नाम रही सुजापुर होली मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या, दर्शकों ने लिया आनंद

March 4, 2026 at 4:15 PM IST
मंच पर प्रस्तुति देते मनकीरत औलख

सुजानपुर होली मेले में जमकर नाचे विधायक, डीसी-एसपी, मनकीरत औलख ने बांधा समां

March 3, 2026 at 2:42 PM IST
मंच पर प्रस्तुति देते बब्बू मान

बब्बू मान और हॉरमनी ऑफ पाइन्स के नाम रही होली उत्सव सुजानपुर की पहली सांस्कृतिक संध्या, जमकर झूमे लोग

March 2, 2026 at 1:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.