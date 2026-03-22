कुल्लू: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार ने शनिवार को अपना चौथा वार्षिक बजट पेश किया. वहीं, कुल्लू में भी लोगों ने सरकार वार्षिक बजट की सराहना की है. वार्षिक बजट में दूध के दामों में 10 रूपये बढ़ोतरी करने की पशुपालकों ने सराहना की है. प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं, मक्की के एमएसपी में भी 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. कुल्लू के रहने वाले घनश्याम शर्मा ने वार्षिक बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में दूध के दामों में वृद्धि से पशुपालन को लाभ मिलेगा. सरकार ने गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में 10-10 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की है. कुल्लू के रहने वाले सुभाष गौतम ने बताया कि सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के द्वारा भी खोले हैं. पंचायत में खाली चल रहे सचिवों के पद भरने से ग्रामीण क्षेत्र के विकास को तेजी मिलेगी. इसके अलावा पंचायत चौकीदारों के खाली पद भरने की भी बजट में बात कही गई है. कुल्लू के रहने वाले प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार ने जो बजट पेश किया गया है, उसमें शिक्षा के लिए भी कई प्रावधान रखे गए हैं.