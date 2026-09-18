किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर सियासी संग्राम! दिल्ली में समझौता, बिजली और पानी से पहले BJP-कांग्रेस 'सेहरा किसके सिर' की जंग

दिल्ली में किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हुए समझौते के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. इस बड़े प्रोजेक्ट का असली हकदार कौन है, इसका क्रेडिट लेने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है. सबसे पहले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मोर्चा खोलते हुए सीएम सुक्खू पर निशाना साधा और परियोजना का पूरा गुणा-भाग समझाने की कोशिश की. जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पलटवार किया और जयराम ठाकुर पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी. इस सियासी जंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर की भी एंट्री हो गई. उन्होंने कांग्रेस को 50-60 साल पुराना इतिहास याद दिलाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला. इसके बाद कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान मुख्यमंत्री की तारीफ करते नहीं थके. दिल्ली में हुए समझौते के बाद अब असली सवाल ये है कि राज्यों की प्यास और बिजली की जरूरत कब पूरी होगी, लेकिन फिलहाल किशाऊ के पानी से पहले हिमाचल में क्रेडिट लेने की सियासत पूरे उफान पर है.