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सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल ले जाने की मांग पर हाईकोर्ट का कोई आदेश देने से इनकार - HC REFUSES TO SHIFT SONAM WANGCHUK

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सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 9:29 PM IST

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दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर करीब बीस दिनों तक अनशन पर बैठने वाले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. रविवार को जस्टिस मिनी पुष्करणा की स्पेशल बेंच ने केंद्र सरकार से सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी. गीतांजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर के पास इलाज कराने का अधिकार है. तब कोर्ट ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों पर संदेह क्यों कर रहे हैं. इस पर सिब्बल ने कहा कि मैं सरकारी डॉक्टर पर संदेह नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सोनम वांगचुक और उनके परिवार को उनके पसंद के अस्पताल और डॉक्टर के पास भेजा जाए. कपिल सिब्बल ने कहा कि सोनम वांगचुक की निगरानी के लिए पुलिस तैनात है. उनकी पत्नी और परिवार को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और इंतजार कराया जा रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर करीब बीस दिनों तक अनशन पर बैठने वाले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. रविवार को जस्टिस मिनी पुष्करणा की स्पेशल बेंच ने केंद्र सरकार से सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी. गीतांजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर के पास इलाज कराने का अधिकार है. तब कोर्ट ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों पर संदेह क्यों कर रहे हैं. इस पर सिब्बल ने कहा कि मैं सरकारी डॉक्टर पर संदेह नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सोनम वांगचुक और उनके परिवार को उनके पसंद के अस्पताल और डॉक्टर के पास भेजा जाए. कपिल सिब्बल ने कहा कि सोनम वांगचुक की निगरानी के लिए पुलिस तैनात है. उनकी पत्नी और परिवार को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और इंतजार कराया जा रहा है.

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