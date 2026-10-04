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पूरी दुनिया के हीरो: नेतन्याहू ने की कैप्टन मच्छर से बात; उन्हें और PM मोदी को स्वतंत्रता दिवस की मशाल जलाने के लिए बुलाया

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रियल हीरो को इजराइल से न्योता (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2026 at 4:47 PM IST

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इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से बात की और फ्लाइदुबई की फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट के अंदर उनकी हिम्मत और धैर्य की तारीफ की. बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने उन्हें भारत और इजराइल के बहादुर लोगों का सच्चा हीरो और पूरी दुनिया का हीरो बताया. नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इज़राइल के अगले स्वतंत्रता दिवस पर जश्न की लौ जलाने के लिए बुलाया.  

कैप्टन स्मित मच्छर वो जांबाज हीरो हैं जिन्होंने 30 सितंबर को फ़्लाईदुबई फ़्लाइट FZ1073 में हुए आतंकवादी हमले के दौरान असाधारण हिम्मत दिखाई और 174 लोगों की जान बचाई. फ्लाइट के कॉकपिट में उनके को-पायलट ने चाकू से उनपर हमला कर दिया था. उस दौरान जान की बाजी लगाकर उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला और विमान को क्रैश होने से बचाया.

इज़राइली प्रधानमंत्री ने कैप्टन मच्छर की पत्नी को भी अपनी शुभकामनाएं दीं और पायलट के जल्दी ठीक होने की कामना की. 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट में ओमान के को-पायलट हम्माम अल-हम्मामी ने अपने ही पायलट पर हमला कर दिया था और प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन मच्छर की बहादुरी ने प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया. 

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से बात की और फ्लाइदुबई की फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट के अंदर उनकी हिम्मत और धैर्य की तारीफ की. बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने उन्हें भारत और इजराइल के बहादुर लोगों का सच्चा हीरो और पूरी दुनिया का हीरो बताया. नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इज़राइल के अगले स्वतंत्रता दिवस पर जश्न की लौ जलाने के लिए बुलाया.  

कैप्टन स्मित मच्छर वो जांबाज हीरो हैं जिन्होंने 30 सितंबर को फ़्लाईदुबई फ़्लाइट FZ1073 में हुए आतंकवादी हमले के दौरान असाधारण हिम्मत दिखाई और 174 लोगों की जान बचाई. फ्लाइट के कॉकपिट में उनके को-पायलट ने चाकू से उनपर हमला कर दिया था. उस दौरान जान की बाजी लगाकर उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला और विमान को क्रैश होने से बचाया.

इज़राइली प्रधानमंत्री ने कैप्टन मच्छर की पत्नी को भी अपनी शुभकामनाएं दीं और पायलट के जल्दी ठीक होने की कामना की. 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट में ओमान के को-पायलट हम्माम अल-हम्मामी ने अपने ही पायलट पर हमला कर दिया था और प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन मच्छर की बहादुरी ने प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया. 

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