विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश की दो प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों की सौगात दी है. हीरो मोटोकॉर्प ने देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलें स्प्लेंडर+ और एचएफ डीलक्स लॉन्च की हैं, जो E20 से E85 तक इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सकती हैं. वहीं, मारुति सुजुकी ने भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार वैगनआर पेश की है, जो E20 से लेकर लगभग 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण तक के ईंधन के अनुरूप काम कर सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार इथेनॉल आधारित ईंधन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी आएगी. साथ ही भारत की तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और गन्ने जैसे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों को भी लाभ मिलेगा. यह कदम हरित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.