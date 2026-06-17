झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित तीन दिवसीय झारखंड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला-2026 का उद्घाटन किया. 16 से 18 जून तक चलने वाले इस मेले में राज्यभर के किसान और देश के विभिन्न हिस्सों से आए कृषि वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि मेला किसानों को आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है. उन्होंने राज्य सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि बंजर भूमि पर लगाए गए फलदार पौधों से किसानों को लाभ मिलने लगा है. रांची में आयोजित इस मेले के दौरान जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और टिकाऊ कृषि विकास पर भी विशेष जोर दिया गया.