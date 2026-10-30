उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, चमोली जोशीमठ के पास हुआ हादसा, पायलट समेत 6 लोगों की मौत

उत्तराखंड के चमोली जिले में एक हेलीकॉप्टर के लापता होने की जानकारी सामने आई थी. कुछ दी देर बार सूचना मिली कि हेली चाई गांव जोशीमठ के पास क्रैश हो गया है. इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे. सभी यात्री कर्नाटक बेंगलुरु के निवासी थे. वहीं पायलट दिल्ली के रहने वाले थे. पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने सभी 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है. हेलीकॉप्टर ने दोपहर 1.14 बजे बर्फबारी के बीच बदरीनाथ धाम से देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए उड़ान भरी थी. इसके कुछ देर बाद ही जोशीमठ के पास हाथी पर्वत इलाके में हेलीकॉप्टर लापता हो गया. बाद में जिला प्रशासन को हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की सूचना मिली.