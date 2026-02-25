ETV Bharat / Videos

सिक्किम में भारी बर्फबारी! कई जगहों पर फंसे 3,000 टूरिस्ट, राहत और बचाव का काम जारी - HEAVY SNOWFALL IN SIKKIM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सिक्किम में भारी बर्फबारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 10:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिक्किम में भारी बर्फबारी हुई है. कई जगहों पर बर्फ की चादर बिछ गई है. पिछले दो दिनों में हुई भारी बर्फबारी के कारण 550 गाड़ियों समेत करीब 3 हजार टूरिस्ट फंस गए. सोमवार और मंगलवार को दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में भारी बर्फबारी हुई. शुरू में वहां घूमने आए टूरिस्ट बर्फबारी का मजा ले रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात खराब हो गए, जिसके बाद आर्मी और BRO ने मोर्चा संभाल लिया.

आर्मी की स्पेशल स्नो कटर गाड़ी से सड़क से बर्फ हटाने और फंसी गाड़ियों को धीरे-धीरे नीचे उतारने का काम शुरू हुआ. करीब 1500 टूरिस्ट को आर्मी बेस कैंप में लाया गया, जहां टूरिस्ट के लिए खाने-पीने और रहने की व्यवस्था की गई. उधर, सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन ने टूरिस्टों से खराब मौसम वाले टूरिस्ट सेंटरों पर नहीं जाने की सलाह दी है.  

सिक्किम में भारी बर्फबारी हुई है. कई जगहों पर बर्फ की चादर बिछ गई है. पिछले दो दिनों में हुई भारी बर्फबारी के कारण 550 गाड़ियों समेत करीब 3 हजार टूरिस्ट फंस गए. सोमवार और मंगलवार को दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में भारी बर्फबारी हुई. शुरू में वहां घूमने आए टूरिस्ट बर्फबारी का मजा ले रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात खराब हो गए, जिसके बाद आर्मी और BRO ने मोर्चा संभाल लिया.

आर्मी की स्पेशल स्नो कटर गाड़ी से सड़क से बर्फ हटाने और फंसी गाड़ियों को धीरे-धीरे नीचे उतारने का काम शुरू हुआ. करीब 1500 टूरिस्ट को आर्मी बेस कैंप में लाया गया, जहां टूरिस्ट के लिए खाने-पीने और रहने की व्यवस्था की गई. उधर, सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन ने टूरिस्टों से खराब मौसम वाले टूरिस्ट सेंटरों पर नहीं जाने की सलाह दी है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY SNOWFALL IN SIKKIM
सिक्किम में भारी बर्फबारी
3000 TOURISTS STRANDED
3000 टूरिस्ट फंसे
HEAVY SNOWFALL IN SIKKIM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

इजराइल में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत

इजराइल में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत, इजराइली संसद में कहा, 1.4 अरब भारतीयों की मित्रता, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूं

February 25, 2026 at 11:11 PM IST
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप

आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा आरोप; कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 20 से अधिक बटुकों का किया शोषण, शंकराचार्य का पलटवार

February 25, 2026 at 10:58 PM IST
ट्रंप का दावा कितना सच्चा?

क्या सच में भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था… ट्रंप का दावा कितना सच्चा?

February 25, 2026 at 6:50 PM IST
बोले- न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं देंगे

NCERT की किताब पर CJI की कड़ी टिप्पणी, बोले- न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं देंगे

February 25, 2026 at 4:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.