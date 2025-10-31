ETV Bharat / Videos

तेलंगान में बारिश से भारी तबाही, 12 लोगों की मौत, 4 लोग लापता - HEAVY RAINS

Published : October 31, 2025 at 10:15 PM IST

तेलंगाना में चक्रवात मोन्था के बाद कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है. 12 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 4 लोग लापता हैं. कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं. डैम लबा-लब भर गए हैं. जिसकी वजह से इनके गेट खोलने पड़े हैं.

बारिश और बाढ़ से 4 लाख 47 हजार एकड़ में लगी फसल तबाह हो गई है. खड़ी फसलें पानी में डूब गईं हैं. अनाज ख़रीद केंद्रों में रखा धान बह गया है. जिससे किसान निराश हैं.

कई इलाकों में सड़कें बह गई हैं. जिससे गांव और कस्बों का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है. वारंगल सहित कई शहरों में घरों में पानी भर गया है. जिससे सब कुछ तबाह हो गया है. नदियों के किनारे निचले इलाकें जलमग्न हो गए हैं. यहां फंसे लोगों को राहत बचाव दल नावों से निकालकर. सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा हैं. कई जगह पर लोगों को पलायन करना पड़ा है..वारंगल, खम्मम और नलगोंडा जिलों में मोथा के बाद बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है.

TELANGANA RAIN
HEAVY RAINS
HAVOC IN TELANGANA
तेलंगान में बारिश
HEAVY RAINS

