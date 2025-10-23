ETV Bharat / Videos

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, कई जगह स्कूल-कॉलेज बंद, उफान पर नदी-नाले - AP HEAVY RAIN

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 9:48 PM IST

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव की वजह से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई है. समुद्री इलाकों में तेज हवाएं चली. मुछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई. मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.

अनंतसागरम मंडल के कम्मावरिपल्ले के चपटा में बाढ़ का पानी भर गया. पिछले पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पेन्ना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. कई इलाकों में नदी-नाले उफान पर हैं.जिससे स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी.

पोडालाकुर मंडल में नवूर और पेदावागु धाराएं भी उफान पर हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. गुडलुरु और थेट्टू के बीच चट्टानी धारा के उफान ने इलाके में यातायात की आवाजाही रोक दी.

चेजेरला मंडल के यानमाडाला में नल्ला वागु तेजी से बह रही है. जबकि मर्रिपाडु मंडल में बोगेरु धारा और सैदापुरम मंडल में पिन्नरु धारा उफान पर है. जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है.

लगातार बारिश की वजह से नेल्लोर जिले के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. जिला प्रशासन कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.

