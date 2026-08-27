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देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, दक्षिण में आंधी-तूफान की आशंका, जानिए मौसम का पूरा हाल

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कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 4:07 PM IST

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भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आज जोरदार से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई है. विभाग के मुताबिक, पूरे हफ्ते ऐसी स्थिति बनी रह सकती है. जिन राज्यों में ज्यादा बारिश की संभावना है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल शामिल हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिवीजन में ज्यादा बारिश हो सकती है, वहीं, उत्तर प्रदेश के बांदा, कानपुर और झांसी जैसे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश हो रही है. IMD ने अचानक बाढ़ जैसी स्थिति और नदियों के उफान से जन-जीवन प्रभावित होने की चेतावनी दी है, इसलिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन अलर्ट पर है.  

जहां तक बात दिल्ली और NCR की है तो वहां आम तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है और हल्की बारिश भी हो सकती है. नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में  बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कम बारिश हो रही है क्योंकि मॉनसून हिमालय की तलहटी की ओर खिसक गया है. आम तौर पर ये उत्तर-पश्चिमी भारत में नमी और बारिश लाने में मदद करता है.  

भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आज जोरदार से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई है. विभाग के मुताबिक, पूरे हफ्ते ऐसी स्थिति बनी रह सकती है. जिन राज्यों में ज्यादा बारिश की संभावना है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल शामिल हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिवीजन में ज्यादा बारिश हो सकती है, वहीं, उत्तर प्रदेश के बांदा, कानपुर और झांसी जैसे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश हो रही है. IMD ने अचानक बाढ़ जैसी स्थिति और नदियों के उफान से जन-जीवन प्रभावित होने की चेतावनी दी है, इसलिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन अलर्ट पर है.  

जहां तक बात दिल्ली और NCR की है तो वहां आम तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है और हल्की बारिश भी हो सकती है. नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में  बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कम बारिश हो रही है क्योंकि मॉनसून हिमालय की तलहटी की ओर खिसक गया है. आम तौर पर ये उत्तर-पश्चिमी भारत में नमी और बारिश लाने में मदद करता है.  

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