नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है. इसी क्रम में सीआर पार्क वार्ड में बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया है. निगम पार्षद आशु ठाकुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और सबसे पहले नगर निगम के नालों में जेटिंग मशीन लगाकर सफाई कराने के निर्देश दिए. पार्षद आशु ठाकुर का कहना है कि बारिश के दौरान जनता को परेशानी न हो, इसके लिए उनकी टीम लगातार मौके पर मौजूद है. जहां नगर निगम के स्तर पर समस्या है, वहां तत्काल मशीनरी लगाकर समाधान कराया जा रहा है. पार्षद ने अपील की है कि बारिश के दौरान अगर कहीं जलभराव, पेड़ गिरने, स्ट्रीट लाइट खराब होने या किसी अन्य तरह की समस्या सामने आती है, तो वे उनसे या निगम पार्षद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. उनका कहना है कि जनता की सुविधा के लिए टीम चौबीस घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी और शिकायत मिलने पर जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर समाधान कराने की कोशिश की जाएगी.