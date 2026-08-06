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दिल्ली में तेज बारिश से सीआर पार्क बेहाल, जलभराव के बीच निगम पार्षद ने संभाला मोर्चा - WATERLOGGING IN CR PARK

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सीआर पार्क में जलभराव के बीच पार्षद आशु ठाकुर ने संभाला मोर्चा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 1:10 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है. इसी क्रम में सीआर पार्क वार्ड में बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया है. निगम पार्षद आशु ठाकुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और सबसे पहले नगर निगम के नालों में जेटिंग मशीन लगाकर सफाई कराने के निर्देश दिए. पार्षद आशु ठाकुर का कहना है कि बारिश के दौरान जनता को परेशानी न हो, इसके लिए उनकी टीम लगातार मौके पर मौजूद है. जहां नगर निगम के स्तर पर समस्या है, वहां तत्काल मशीनरी लगाकर समाधान कराया जा रहा है. पार्षद ने अपील की है कि बारिश के दौरान अगर कहीं जलभराव, पेड़ गिरने, स्ट्रीट लाइट खराब होने या किसी अन्य तरह की समस्या सामने आती है, तो वे उनसे या निगम पार्षद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. उनका कहना है कि जनता की सुविधा के लिए टीम चौबीस घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी और शिकायत मिलने पर जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर समाधान कराने की कोशिश की जाएगी. 

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है. इसी क्रम में सीआर पार्क वार्ड में बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया है. निगम पार्षद आशु ठाकुर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और सबसे पहले नगर निगम के नालों में जेटिंग मशीन लगाकर सफाई कराने के निर्देश दिए. पार्षद आशु ठाकुर का कहना है कि बारिश के दौरान जनता को परेशानी न हो, इसके लिए उनकी टीम लगातार मौके पर मौजूद है. जहां नगर निगम के स्तर पर समस्या है, वहां तत्काल मशीनरी लगाकर समाधान कराया जा रहा है. पार्षद ने अपील की है कि बारिश के दौरान अगर कहीं जलभराव, पेड़ गिरने, स्ट्रीट लाइट खराब होने या किसी अन्य तरह की समस्या सामने आती है, तो वे उनसे या निगम पार्षद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. उनका कहना है कि जनता की सुविधा के लिए टीम चौबीस घंटे, सातों दिन उपलब्ध रहेगी और शिकायत मिलने पर जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर समाधान कराने की कोशिश की जाएगी. 

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