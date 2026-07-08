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सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश, 85 साल का रिकॉर्ड टूटा; दिल्ली, MP, राजस्थान और अरुणाचल में भी बारिश से भारी तबाही - MONSOON

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SURAT RECORD RAINFALL 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 6:24 PM IST

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देशभर में मानसून का असर तेज हो गया है और कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे जुलाई 1941 का 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, मॉल, सड़कें और वाहन पानी में डूब गए तथा नौ लोगों की मौत हुई. मध्य प्रदेश के जबलपुर में पांच मंजिला इमारत ढह गई, जबकि राजस्थान में सड़क हादसे और आकाशीय बिजली से कई लोगों की जान गई. दिल्ली में भारी बारिश के कारण NH-48 धंस गया और लंबा जाम लग गया, वहीं गुरुग्राम में जलभराव के चलते वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई. अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से 94 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

देशभर में मानसून का असर तेज हो गया है और कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे जुलाई 1941 का 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, मॉल, सड़कें और वाहन पानी में डूब गए तथा नौ लोगों की मौत हुई. मध्य प्रदेश के जबलपुर में पांच मंजिला इमारत ढह गई, जबकि राजस्थान में सड़क हादसे और आकाशीय बिजली से कई लोगों की जान गई. दिल्ली में भारी बारिश के कारण NH-48 धंस गया और लंबा जाम लग गया, वहीं गुरुग्राम में जलभराव के चलते वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई. अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से 94 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

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