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दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर भारी जलजमाव, रेंगते नजर आए वाहन - WATER LOGGING IN DELHI ROADS

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पानी भरने के कारण टू व्हीलर चालकों को हो रही दिक्कतें (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 22, 2026 at 10:58 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार बीते तीन दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जहां इस बारिश की वजह से लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिली है तो वहीं अब सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है. दिल्ली के मुख्य मार्ग में से एक महरौली बदरपुर रोड, ओखला मोड़ पर सड़क पर तकरीबन 2 से 3 फीट पानी भर गया है जिसकी वजह से यातायात करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. राहगीरों का कहना है कि इतने पानी में जाने में डर लग रहा है. एक राहगीर ने बताया कि सीवर भी खुले हैं जिनमें गिरने से किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है. सड़कों पर भारी जलभराव होने के कारण दो पहिया वाहन भी बंद हो रहे हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार बीते तीन दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जहां इस बारिश की वजह से लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिली है तो वहीं अब सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही है. दिल्ली के मुख्य मार्ग में से एक महरौली बदरपुर रोड, ओखला मोड़ पर सड़क पर तकरीबन 2 से 3 फीट पानी भर गया है जिसकी वजह से यातायात करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. राहगीरों का कहना है कि इतने पानी में जाने में डर लग रहा है. एक राहगीर ने बताया कि सीवर भी खुले हैं जिनमें गिरने से किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है. सड़कों पर भारी जलभराव होने के कारण दो पहिया वाहन भी बंद हो रहे हैं.

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Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

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