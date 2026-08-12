दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों की जर्जर हालत, सड़क मरम्मत के लिए विधायक ने सीएम को लिखा पत्र - ROADS DAMAGE DUE TO RAIN IN DELHI
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Published : August 12, 2026 at 2:56 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली के कई सड़क पर जलभराव के बाद बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अब पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिल्ली के कुछ मार्ग को चिन्हित कर जहां-जहां बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, उसे फीलिंग करने का काम चल रहा है. दिल्ली के ओखला मोड़ मेहरौली बदरपुर रोड पर सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे देखने को मिला. जहां गाड़ियां हिचकोले खाते हुए सड़क से गुजरने पर मजबूर है. हालांकि यहां मेट्रो का भी कार्य चल रहा है. सड़क की जर्जर स्थिति होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यात्री बताते हैं कि सड़क की मेंटेनेंस अभी नहीं हुई है. इसलिए सड़क बुरी तरह जर्जर है. अभी मेट्रो का भी कार्य चल रहा है, जिसका असर सड़क पर देखने को मिल रहा है. सिर्फ एमबी रोड का ही नहीं पूरी दिल्ली का यही हाल है. सड़क का मरम्मत होना चाहिए. क्योंकि जब वाहन इस मार्ग से गुजर रही है तो उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है. इस पूरे मामले में क्षेत्र के विधायक सही राम पहलवान ने बताया कि यह पूरी सड़क डीएमआरसी के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर हमने डीएमआरसी को भी लेटर लिखा है. साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली के कई सड़क पर जलभराव के बाद बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अब पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिल्ली के कुछ मार्ग को चिन्हित कर जहां-जहां बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, उसे फीलिंग करने का काम चल रहा है. दिल्ली के ओखला मोड़ मेहरौली बदरपुर रोड पर सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे देखने को मिला. जहां गाड़ियां हिचकोले खाते हुए सड़क से गुजरने पर मजबूर है. हालांकि यहां मेट्रो का भी कार्य चल रहा है. सड़क की जर्जर स्थिति होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यात्री बताते हैं कि सड़क की मेंटेनेंस अभी नहीं हुई है. इसलिए सड़क बुरी तरह जर्जर है. अभी मेट्रो का भी कार्य चल रहा है, जिसका असर सड़क पर देखने को मिल रहा है. सिर्फ एमबी रोड का ही नहीं पूरी दिल्ली का यही हाल है. सड़क का मरम्मत होना चाहिए. क्योंकि जब वाहन इस मार्ग से गुजर रही है तो उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है. इस पूरे मामले में क्षेत्र के विधायक सही राम पहलवान ने बताया कि यह पूरी सड़क डीएमआरसी के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर हमने डीएमआरसी को भी लेटर लिखा है. साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है.