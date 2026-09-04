देशभर में मानसूनी आफत, UP-बिहार में बाढ़ से हाहाकार, हिमाचल में 266 मौतें; जानें मध्य प्रदेश-राजस्थान समेत अन्य राज्यों का हाल

देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में बाढ़ जैसे गंभीर हालात हैं, जहां अब तक 16 हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है. वहीं, बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान के पार हैं, जिससे पटना में बाढ़ का पानी रोकने के लिए सुरक्षा दीवार के सभी 108 रास्ते बंद कर दिए गए हैं.

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं (लैंडस्लाइड और सड़क हादसे) से अब तक 266 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है. पश्चिम बंगाल में जमीन धंसने से 4 सितंबर को रवाना होने वाली 14 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लैंडस्लाइड के कारण 15-20 गांवों का संपर्क टूट गया है.