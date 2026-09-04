ETV Bharat / Videos

देशभर में मानसूनी आफत, UP-बिहार में बाढ़ से हाहाकार, हिमाचल में 266 मौतें; जानें मध्य प्रदेश-राजस्थान समेत अन्य राज्यों का हाल

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Heavy rain alert in UP and Bihar in Hindi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 6:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में बाढ़ जैसे गंभीर हालात हैं, जहां अब तक 16 हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है. वहीं, बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान के पार हैं, जिससे पटना में बाढ़ का पानी रोकने के लिए सुरक्षा दीवार के सभी 108 रास्ते बंद कर दिए गए हैं.

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं (लैंडस्लाइड और सड़क हादसे) से अब तक 266 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है. पश्चिम बंगाल में जमीन धंसने से 4 सितंबर को रवाना होने वाली 14 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लैंडस्लाइड के कारण 15-20 गांवों का संपर्क टूट गया है.

देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में बाढ़ जैसे गंभीर हालात हैं, जहां अब तक 16 हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है. वहीं, बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान के पार हैं, जिससे पटना में बाढ़ का पानी रोकने के लिए सुरक्षा दीवार के सभी 108 रास्ते बंद कर दिए गए हैं.

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं (लैंडस्लाइड और सड़क हादसे) से अब तक 266 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है. पश्चिम बंगाल में जमीन धंसने से 4 सितंबर को रवाना होने वाली 14 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लैंडस्लाइड के कारण 15-20 गांवों का संपर्क टूट गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN ALERT
UP FLOOD
BIHAR FLOOD
HIMACHAL LANDSLIDE
WEATHER UPDATE

संबंधित ख़बरें

SC से यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को राहत

कोर्ट की अवमानना ​​का मामला: SC ने यूट्यूबर को दी गई छह महीने की सजा पर लगाई रोक

September 4, 2026 at 5:34 PM IST
श्रीनगर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा

श्रीनगर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: लैंडिंग के बाद VDGS पोल से टकराई इंडिगो की फ्लाइट

September 4, 2026 at 3:35 PM IST
मुंबई में समुद्र में बोट खराब

मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में बोट खराब, पुलिस ने 38 यात्रियों को बचाया

September 4, 2026 at 3:34 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में लगी आग

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में लगी आग, 9 नवजातों को बचाया गया

September 4, 2026 at 1:38 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.