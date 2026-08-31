ETV Bharat / Videos

देश के कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बारिश और भूस्खलन को लेकर अलर्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 7:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से जलभराव और भूस्खलन हो सकता है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से मौसम का मिजाज बदला है. मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 से 5 सितंबर के बीच काफी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. पश्चिमी राजस्थान में भी 3 से 5 सितंबर के बीच बारिश हो सकती है.

जिन पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन की आशंका है, उनमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश के शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी और जम्मू-कश्मीर के राजौरी, बारामूला और कुपवाड़ा जैसे इलाके शामिल हैं. 

मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से जलभराव और भूस्खलन हो सकता है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से मौसम का मिजाज बदला है. मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 से 5 सितंबर के बीच काफी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. पश्चिमी राजस्थान में भी 3 से 5 सितंबर के बीच बारिश हो सकती है.

जिन पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन की आशंका है, उनमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश के शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी और जम्मू-कश्मीर के राजौरी, बारामूला और कुपवाड़ा जैसे इलाके शामिल हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN AND LANDSLIDES
WEATHER ALERT
IMD WARNING
मौसम विभाग
HEAVY RAIN AND LANDSLIDES ALERT

संबंधित ख़बरें

MANOJ JARANGE HUNGER STRIKE DAY 3

भूख हड़ताल के बीच मनोज जरांगे का बड़ा ऐलान, 12 सितंबर को मुंबई कूच की अपील; शिंदे पर साधा निशाना

August 31, 2026 at 9:06 PM IST
PM MODI MEETS IRAN PRESIDENT MASOUD PEZESHKIAN IN BISHKEK

मोदी-पेजेशकियान की मुलाकात के पीछे क्या है बड़ा संदेश? होर्मुज से भारत के हितों तक पूरा कनेक्शन

August 31, 2026 at 9:04 PM IST
होर्मुज में बारूदी सुरंग से टकराया टैंकर

PM मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की मुलाकात; उधर होर्मुज में बारूदी सुरंग से टकराया टैंकर, अमेरिका का ईरान पर स्ट्राइक

August 31, 2026 at 7:03 PM IST
NEPAL FLOOD DEATH TOLL CROSSES 900

नेपाल में बाढ़ से 903 की मौत, 4247 लापता; देवघाट में दफनाए जा रहे अज्ञात शव, सद्गुरु ने दी 1 करोड़ की मदद

August 31, 2026 at 6:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.