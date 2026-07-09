नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मॉनसून की एंट्री होते ही झमाझम बारिश अब मूसलाधार बारिश में बदल गई है, लगातार मंगलवार से हो रही बारिश ने सड़कों को सैलाब बना दिया है. दिल्ली, गुरूग्राम गाजियाबाद तीन शहरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाओं के कारण ट्रैफिक प्रभावित हुआ है. दिल्ली में बीते दिन रोहिणी सेक्टर-16 में निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर घायल है. सड़कों पर पानी भरने की वजह से पैदल चलने वाले लोग मुसीबत में दिखाई दिए तो वाहन चालकों की भी परेशानियां बढ़ गई. गाजियाबाद में कई इलाकों में घरों में पानी भर गया. एक इलाके में गाड़ी पूरी तरह से जलमग्न हो गई. वहीं, बारिश और जलभराव में दो मासूम की मौत हो गई है.