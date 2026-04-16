लखनऊ: राजधानी लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिनी स्टेडियम के पास खाली मैदान में बनी झुग्गी-झोपड़ियों में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई. आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया. आग इतनी भीषण थी कि इससे उठने वाला धुआं 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था. फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने देर रात तक आग पर काबू पाया. इस आग में 50 से अधिक झुग्गी-झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं. वहीं, दो बच्चों की मौत भी हो गई. इस दौरान एक बेटी अपनी मां को तलाशते हुए इधर-उधर भटकती रही. इस बेटी के साथ ही इस अग्निकांड के पीड़ितों ने जब अपना दर्द बताया तो हर किसी की आंख नम हो गई.