केरल में भारी बारिश हो रही है.बारिश की वजह से राज्य में 8 लोगों की मौत हो गई है.जबकि 8 लोग लापता है.13 लोग घायल है.जिनका इलाज चल रहा है. वहीं 27 मकान पुरी तरह ध्वस्त हो गए हैं. हालात को देखते हुए 209 राहत कैंप बनाए गए हैं. जहां 5792 लोगों ने शरण ले रखी है.लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं.कन्नूर जिले में बाढ़ से स्थिति गंभीर है. राज्य में हो रही बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.कई नदियां उफान पर हैं. पुलों को उपर से पानी बह रहा है. कई जगह पर पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मिट्टी धंसने से भारी नुकसान हुआ है.सड़कों पर मलबा और पत्थर आ जाने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है.इधर कर्नाटक के शिवमोग्गा में बारिश के बीच भूस्खलन हुआ.जिसमें तीन साल के बच्चे सहित एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई.ये हादसा तीर्थहल्ली तालुक के इंदिरानगर में हुआ.आंध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन में बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. धवलेश्वरम बैराज के सभी 175 गेट खोलने पड़े हैं और 13 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.जिससे निचले इलाकों में स्थित गंभीर हो गई है.गोदावरी नदी के किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.