उत्तर-पश्चिमी भारत में गर्मी बढ़ने के आसार: दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी - HEAVY RAIN WARNING IN SOUTH
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Published : June 7, 2026 at 6:50 PM IST
अगले कुछ दिनों में भारत के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति में काफी असमानता रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, देश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में तापमान में लगभग तीन से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका है, जबकि दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईस्ट में मूव हो गया है. ऐसे में दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी. दक्षिण भारत में मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इन सभी क्षेत्रों में आइसोलेटेड प्लेस पर अगले एक सप्ताह के दौरान भारी बारिश की संभावना है. केरल और कर्नाटक के लिए रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कर्नाटक में सोमवार को रेड अलर्ट रहेगा, जिसमें अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
अगले कुछ दिनों में भारत के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति में काफी असमानता रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, देश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में तापमान में लगभग तीन से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका है, जबकि दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईस्ट में मूव हो गया है. ऐसे में दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी. दक्षिण भारत में मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इन सभी क्षेत्रों में आइसोलेटेड प्लेस पर अगले एक सप्ताह के दौरान भारी बारिश की संभावना है. केरल और कर्नाटक के लिए रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कर्नाटक में सोमवार को रेड अलर्ट रहेगा, जिसमें अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है.