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पश्चिमी यूरोप में गर्मी का प्रकोप, लंदन से लेकर मिलान तक क्यों जारी की जा रही है स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी? - HEAT WAVE GRIPS WESTERN EUROPE

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पश्चिमी यूरोप में गर्मी का प्रकोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 4:28 PM IST

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पश्चिमी यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बुधवार को कई जगहों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया. अधिकारियों का कहना है कि जिन देशों में एयर कंडीशनिंग की सुविधा कम है, वहां लोगों को जान का खतरा हो सकता है. 'हीट डोम' हवा के उच्च दबाव वाला एक ऐसा सिस्टम है जो एक ही जगह पर रुका रहता है. गर्म हवा और नमी को फंसाकर रखता है, जिससे तापमान लगातार बढ़ता रहता है.  

फ्रांस में लगातार दूसरे दिन अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया; पेरिस समेत कुछ इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मध्य और दक्षिणी इंग्लैंड के साथ-साथ वेल्स के लिए "रेड हीट हेल्थ" अलर्ट जारी किया गया है. ये दूसरा मौका है जब यूके के अधिकारियों ने इस तरह का अलर्ट जारी किया है। पहला अलर्ट जुलाई 2022 में जारी किया गया था, उस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था. इस बीच, इटली और स्पेन के अधिकारियों ने भी भीषण गर्मी से लाखों लोगों को होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी जारी की.

पश्चिमी यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बुधवार को कई जगहों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया. अधिकारियों का कहना है कि जिन देशों में एयर कंडीशनिंग की सुविधा कम है, वहां लोगों को जान का खतरा हो सकता है. 'हीट डोम' हवा के उच्च दबाव वाला एक ऐसा सिस्टम है जो एक ही जगह पर रुका रहता है. गर्म हवा और नमी को फंसाकर रखता है, जिससे तापमान लगातार बढ़ता रहता है.  

फ्रांस में लगातार दूसरे दिन अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया; पेरिस समेत कुछ इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मध्य और दक्षिणी इंग्लैंड के साथ-साथ वेल्स के लिए "रेड हीट हेल्थ" अलर्ट जारी किया गया है. ये दूसरा मौका है जब यूके के अधिकारियों ने इस तरह का अलर्ट जारी किया है। पहला अलर्ट जुलाई 2022 में जारी किया गया था, उस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था. इस बीच, इटली और स्पेन के अधिकारियों ने भी भीषण गर्मी से लाखों लोगों को होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी जारी की.

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