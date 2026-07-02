ETV Bharat / Videos

38 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर दुर्गम इलाके में पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी, खानाबदोश बच्चों को टीका लगाया - HEALTH WORKERS REMOTE COMMUNITIES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
38 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर दुर्गम इलाके में पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गर्मी, खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता, हाथ में वैक्सीन की किट और 38 किलोमीटर की पैदल यात्रा. हेल्थ वर्कर की ये टीम जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज में दुर्गम इलाके पाटलवान पहुंची. जहां खनाबदोश जिंदगी जीने वाले परिवार अपने मवेशियों के साथ रहते हैं. इस टीम में बसीर अहमद तेरू, शम्स दीन नासिर और आशा वर्कर  रुबीना शामिल थीं. इन्होंने यहां मेडिकल कैंप लगाया. 30 बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी, कई मासूमों को टीका लगाया, मरीज़ों की जाँच की, जरुरी दवाइयाँ बांटी. ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले इन परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम ही पहुंच पाती है और इलाज पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है. इस समुदाय के लोगों ने इसके लिए आभार व्यक्त किया. इस टीम ने यहां रात बिताने के बाद अगले दिन दावर तक की अपनी यात्रा एक बार फिर पैदल ही तय कर यात्रा पूरी की.

गर्मी, खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता, हाथ में वैक्सीन की किट और 38 किलोमीटर की पैदल यात्रा. हेल्थ वर्कर की ये टीम जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज में दुर्गम इलाके पाटलवान पहुंची. जहां खनाबदोश जिंदगी जीने वाले परिवार अपने मवेशियों के साथ रहते हैं. इस टीम में बसीर अहमद तेरू, शम्स दीन नासिर और आशा वर्कर  रुबीना शामिल थीं. इन्होंने यहां मेडिकल कैंप लगाया. 30 बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी, कई मासूमों को टीका लगाया, मरीज़ों की जाँच की, जरुरी दवाइयाँ बांटी. ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले इन परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम ही पहुंच पाती है और इलाज पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है. इस समुदाय के लोगों ने इसके लिए आभार व्यक्त किया. इस टीम ने यहां रात बिताने के बाद अगले दिन दावर तक की अपनी यात्रा एक बार फिर पैदल ही तय कर यात्रा पूरी की.

For All Latest Updates

TAGGED:

NOMADIC CHILDREN POLIO VACCINATION
PULSE POLIO IMMUNISATION
GUREZ
HEALTH WORKERS REMOTE COMMUNITIES
NOMADIC CHILDREN POLIO VACCINATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

TMC के मालिकाना हक को लेकर खींचतान

चुनाव आयोग से मिले TMC के बागी नेता, दो-तिहाई MLA के समर्थन का दावा, TMC के मालिकाना हक को लेकर खींचतान, EC ने 6 जुलाई तक मांगा जवाब

July 2, 2026 at 10:53 PM IST
JPC 17 जुलाई तक सौंपेगी रिपोर्ट

दागी मंत्रियों को पद से हटाने वाला विधेयक: JPC 17 जुलाई तक सौंपेगी रिपोर्ट

July 2, 2026 at 8:59 PM IST
भारत और जापान के बीच रक्षा, ऊर्जा और AI में समझौते

पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची को बताया अपनी छोटी बहन, दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, AI में बड़े समझौते

July 2, 2026 at 8:57 PM IST
बम-बम भोले जयघोष के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू

बम-बम भोले जयघोष के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू, श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को LG मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी

July 2, 2026 at 8:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.