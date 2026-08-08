'जो सीखेगा वो जीतेगा' IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में युवाओं को PM मोदी का संदेश - AI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 8, 2026 at 8:50 PM IST
पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को कई सीख दीं. उन्होंने कहा, 'हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं. इस पीढ़ी के लिए आने वाला समय और बेहद चुनौतीपूर्ण है. इसलिए यह समझें कि अगले 35 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार होगा. स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने IIT के कई पूर्व छात्रों की सफलता देखी है. उन्होंने ऐसी समस्याओं को पहचाना, जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था. इसलिए हमेशा सीखते रहें, सिर्फ सवाल न पूछें और उनके समाधान भी खोजें.
पीएम ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल पहनाए. दीक्षांत समारोह में 3,000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इनमें पीएचडी कर रहे 587 स्टूडेंट भी शामिल हैं. मोदी ने IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित 'परम प्रज्ञा'नामक AI बेस्ड हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन किया. इस सुपरकंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और रिसर्च में मदद मिलेगी. भारत में नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत अब तक 37 सुपरकंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं और ये सभी चालू हैं.
पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को कई सीख दीं. उन्होंने कहा, 'हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं. इस पीढ़ी के लिए आने वाला समय और बेहद चुनौतीपूर्ण है. इसलिए यह समझें कि अगले 35 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार होगा. स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने IIT के कई पूर्व छात्रों की सफलता देखी है. उन्होंने ऐसी समस्याओं को पहचाना, जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था. इसलिए हमेशा सीखते रहें, सिर्फ सवाल न पूछें और उनके समाधान भी खोजें.
पीएम ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल पहनाए. दीक्षांत समारोह में 3,000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इनमें पीएचडी कर रहे 587 स्टूडेंट भी शामिल हैं. मोदी ने IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित 'परम प्रज्ञा'नामक AI बेस्ड हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन किया. इस सुपरकंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और रिसर्च में मदद मिलेगी. भारत में नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत अब तक 37 सुपरकंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं और ये सभी चालू हैं.