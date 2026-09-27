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'उन्हें अभी इस्तीफ़ा देना चाहिए': प्रियंका ने 'राजनीतिक झुकाव' को लेकर CEC को हटाने की मांग फिर दोहराई

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प्रियंका का CEC पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 11:06 PM IST

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कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफ़े की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार का झुकाव एक खास राजनीतिक दल की ओर है और सवाल उठाया कि वे निष्पक्ष चुनाव कैसे करा सकते हैं. वाड्रा अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात कर रही थीं. जब उनसे उस आरोप के बारे में पूछा गया कि कुमार ने केरल के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन से 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए कहा था, तो कांग्रेस सांसद ने इसे "पूरी तरह से ग़ैर-कानूनी और अनैतिक" बताया. उन्होंने कहा कि इस आरोप से पता चलता है कि चुनाव प्रणाली के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग और चुनाव कराने के लिए ज़िम्मेदार संस्थाएं किसी पार्टी के प्रति झुकाव रखती हैं.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफ़े की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार का झुकाव एक खास राजनीतिक दल की ओर है और सवाल उठाया कि वे निष्पक्ष चुनाव कैसे करा सकते हैं. वाड्रा अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात कर रही थीं. जब उनसे उस आरोप के बारे में पूछा गया कि कुमार ने केरल के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन से 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए कहा था, तो कांग्रेस सांसद ने इसे "पूरी तरह से ग़ैर-कानूनी और अनैतिक" बताया. उन्होंने कहा कि इस आरोप से पता चलता है कि चुनाव प्रणाली के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग और चुनाव कराने के लिए ज़िम्मेदार संस्थाएं किसी पार्टी के प्रति झुकाव रखती हैं.

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