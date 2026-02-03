ETV Bharat / Videos

दिल्ली में शब-ए-बरात पर रंग-बिरंगे लाइटों से सजाया गया हजरत निजामुद्दीन दरगाह

शब-ए-बरात पर सजा हजरत निजामुद्दीन दरगाह (ETV Bharat)

February 3, 2026

नई दिल्ली: आज शब-ए-बारात के अवसर पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित निजामुद्दीन दरगाह को रंग-बिरंगे लाइटों से सजाया गया है. मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में और दरगाहों पर इबादत करते हैं और अपने और अपनों की खुशहाली के साथ ही देश की तरक्की के लिए दुआएं करते हैं. वही हजरत निजामुद्दीन के केयरटेकर सैयद साजिद अली निजामी ने बताया कि आज शब-ए-बारात का दिन है दुआओं की रात है.अपने गुनाह की माफी के लिए लोग दुआ मांगते हैं इबादत करते हैं. इसलिए आज सभी मुस्लिम भाई इधर-उधर ना भटके मस्जिद में जाकर इबादत करें. घर की खुशहाली और देश की तरक्की के लिए दुआ मांगेे. 

HAZRAT NIZAMUDDIN DARGAH
SHAB E BARAT PRAYER
PRAYER HAZRAT NIZAMUDDIN
शब ए बरात पर इबादत
SHAB E BARAT IN DELHI

ETV Bharat Delhi Team

संपादक की पसंद

