ETV Bharat / Videos

कैंसर को मात, प्रकृति से प्यार, 19 साल से शहर को कर रहे हरा भरा - DEFEATED CANCER CHERISHES NATURE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कैंसर को मात, पकृति से प्यार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 10:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कैंसर को मात, प्रकृति से प्यार, ये कहानी है असम के धुबरी के रहने वाले कालिदास साहा की. इनकी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं रहीं. 2006 में उन्हें कैंसर हो गया. जिंदगी से जंग लड़ते रहे. इलाज चलता रहा. इसी दौरान उन्होंने मन में प्रण लिया कि ईश्वर ने उन्हें ठीक कर दिया तो तो धरती को हरा भरा करुंगा. 2007 में बीमारी ठीक हई और फिर क्या था गौरीपुर और धुबरी शहर के 16 वार्डों में सड़कों के किनारे पेड़-पौधे लगाने लगे.

धुबरी में कई फूलों के बीगचें हैं. जिनकी देखभाल वो खुद करते हैं. इन्होंने अपने खर्च पर शहर में चार बगीचे लगाए हैं. इनको संगीत से भी प्यार है.जुबीग गर्ग के फैन हैं.

नेचर लवर 61 साल के कालिदास साहा LIC ऑफिस में काम करते हैं. इनकी ये यात्रा 19 सालों से अनवरत जारी है और अलग पहचान है.

कैंसर को मात, प्रकृति से प्यार, ये कहानी है असम के धुबरी के रहने वाले कालिदास साहा की. इनकी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं रहीं. 2006 में उन्हें कैंसर हो गया. जिंदगी से जंग लड़ते रहे. इलाज चलता रहा. इसी दौरान उन्होंने मन में प्रण लिया कि ईश्वर ने उन्हें ठीक कर दिया तो तो धरती को हरा भरा करुंगा. 2007 में बीमारी ठीक हई और फिर क्या था गौरीपुर और धुबरी शहर के 16 वार्डों में सड़कों के किनारे पेड़-पौधे लगाने लगे.

धुबरी में कई फूलों के बीगचें हैं. जिनकी देखभाल वो खुद करते हैं. इन्होंने अपने खर्च पर शहर में चार बगीचे लगाए हैं. इनको संगीत से भी प्यार है.जुबीग गर्ग के फैन हैं.

नेचर लवर 61 साल के कालिदास साहा LIC ऑफिस में काम करते हैं. इनकी ये यात्रा 19 सालों से अनवरत जारी है और अलग पहचान है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEFEATED CANCER CITY GREENER
DEFEATED CANCER CHERISHES NATURE
ASSAM
DHUBARI
DEFEATED CANCER CHERISHES NATURE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का तोहफा

चुनावी साल में पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी

January 1, 2026 at 11:01 PM IST
Protests erupt in Iran

ईरान में आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों में झड़प, ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ के सदस्य की मौत

January 1, 2026 at 11:01 PM IST
Amazing artworks from cow dung

गुजरात के शिल्पकार ने गाय के गोबर से बनाई अद्भुत कलाकृतियां

January 1, 2026 at 10:17 PM IST
जोहरान ममदानी ने ली मेयर पद की शपथ

जोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर ली मेयर पद की शपथ

January 1, 2026 at 9:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.