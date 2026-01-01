कैंसर को मात, प्रकृति से प्यार, 19 साल से शहर को कर रहे हरा भरा - DEFEATED CANCER CHERISHES NATURE
Published : January 1, 2026 at 10:08 PM IST
कैंसर को मात, प्रकृति से प्यार, ये कहानी है असम के धुबरी के रहने वाले कालिदास साहा की. इनकी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं रहीं. 2006 में उन्हें कैंसर हो गया. जिंदगी से जंग लड़ते रहे. इलाज चलता रहा. इसी दौरान उन्होंने मन में प्रण लिया कि ईश्वर ने उन्हें ठीक कर दिया तो तो धरती को हरा भरा करुंगा. 2007 में बीमारी ठीक हई और फिर क्या था गौरीपुर और धुबरी शहर के 16 वार्डों में सड़कों के किनारे पेड़-पौधे लगाने लगे.
धुबरी में कई फूलों के बीगचें हैं. जिनकी देखभाल वो खुद करते हैं. इन्होंने अपने खर्च पर शहर में चार बगीचे लगाए हैं. इनको संगीत से भी प्यार है.जुबीग गर्ग के फैन हैं.
नेचर लवर 61 साल के कालिदास साहा LIC ऑफिस में काम करते हैं. इनकी ये यात्रा 19 सालों से अनवरत जारी है और अलग पहचान है.
