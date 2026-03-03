ETV Bharat / Videos

क्या शुरू हो गया तीसरा विश्व युद्ध? ईरान-इजराइल-अमेरिका टकराव का पूरा सच - IRAN ISRAEL US CONFLICT

क्या शुरू हो गया तीसरा विश्व युद्ध? (ETV Bharat)

Published : March 3, 2026 at 10:31 PM IST

अमेरिका और इजराइल... ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहे हैं. सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरान के दर्जनों सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं. जवाब में ईरान भी बैलेस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है. जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा है. ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका और इजराइल के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहा है. युद्ध के हालात में मध्य-पूर्व के देशों ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिए हैं. भारत के हजारों लोग खाड़ी देशों में फंसे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है? 

ईरान युद्ध से यात्रा पर संकट

ईरान युद्ध से यात्रा पर संकट, 250 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल

March 3, 2026 at 10:25 PM IST
3 लोगों की मौत, 75 घायल

सांडों को काबू करने की प्रतियोगिता में हादसा, 3 लोगों की मौत, 75 घायल

March 3, 2026 at 6:40 PM IST
नागरिकों से कहा, तुरंत निकलें

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा अलर्ट, नागरिकों से कहा-तुरंत निकलें

March 3, 2026 at 5:08 PM IST
मोदी सरकार की ‘चुप्पी’ पर सवाल

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मुद्दे पर सोनिया गांधी का वार, मोदी सरकार की ‘चुप्पी’ पर सवाल

March 3, 2026 at 2:13 PM IST

