अमेरिका और इजराइल... ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहे हैं. सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरान के दर्जनों सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं. जवाब में ईरान भी बैलेस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है. जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा है. ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका और इजराइल के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहा है. युद्ध के हालात में मध्य-पूर्व के देशों ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिए हैं. भारत के हजारों लोग खाड़ी देशों में फंसे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है?