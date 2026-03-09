ETV Bharat / Videos

मिडिल ईस्ट में उलटी पड़ गई चाल?... क्या अमेरिका अपने ही जाल में फंस गया? - AMERICA FALLEN INTO ITS OWN TRAP

मिडिल ईस्ट में उलटी पड़ गई चाल? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 10:15 PM IST

अगर कोई देश अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए एक रणनीति बनाए… लेकिन वही रणनीति बाद में उसके लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या ईरान को कमजोर करने की कोशिश में अमेरिका अब अपने ही बनाए जाल में फंसता दिखाई दे रहा है? क्या ईरान अमेरिका के लिए साबित होगा दूसरा वियतनाम? ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब. बताएंगे ईरान में क्यों मुश्किल हो गई अमेरिकी की राहें? अमेरिका और इजराइल के पास कौन-सा है दूसरा रास्ता? 

AMERICA FALLEN INTO ITS OWN TRAP
ईरान पर अमेरिकी हमला
ईरान पर हमले का दसवां दिन
मिडिल ईस्ट में उलटी पड़ गई चाल
AMERICA FALLEN INTO ITS OWN TRAP

ETV Bharat Hindi Team

