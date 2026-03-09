मिडिल ईस्ट में उलटी पड़ गई चाल?... क्या अमेरिका अपने ही जाल में फंस गया? - AMERICA FALLEN INTO ITS OWN TRAP
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 9, 2026 at 10:15 PM IST
अगर कोई देश अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए एक रणनीति बनाए… लेकिन वही रणनीति बाद में उसके लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या ईरान को कमजोर करने की कोशिश में अमेरिका अब अपने ही बनाए जाल में फंसता दिखाई दे रहा है? क्या ईरान अमेरिका के लिए साबित होगा दूसरा वियतनाम? ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब. बताएंगे ईरान में क्यों मुश्किल हो गई अमेरिकी की राहें? अमेरिका और इजराइल के पास कौन-सा है दूसरा रास्ता?
अगर कोई देश अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए एक रणनीति बनाए… लेकिन वही रणनीति बाद में उसके लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या ईरान को कमजोर करने की कोशिश में अमेरिका अब अपने ही बनाए जाल में फंसता दिखाई दे रहा है? क्या ईरान अमेरिका के लिए साबित होगा दूसरा वियतनाम? ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब. बताएंगे ईरान में क्यों मुश्किल हो गई अमेरिकी की राहें? अमेरिका और इजराइल के पास कौन-सा है दूसरा रास्ता?