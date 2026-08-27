हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या, कौन है ये 2 युवक जिन्हें सोशल मीडिया बता रहा शूटर, VIRAL PHOTOS पर क्या बोली पुलिस?

यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस मामले में दो युवकों की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है. इन युवकों की इस हत्याकांड में संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है. हालांकि पुलिस या किसी और ने इस फोटो के संबंध में कोई पुष्ट दावा नहीं किया है. फिलहाल पुलिस दोनों फोटो की जांच कर रही है.

मामला बीती रात का है. हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की उस समय गोली मार कर हत्या कर दी गई थी जब वो जिम में वर्कआउट कर कर अपने घर के लिए निकले थे. अंकित बालियान जैसे ही जिम से बाहर निकलकर बाहर खड़ी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठने लगे तो तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. आस-पास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अंकित बालियान के शव को बाजार में रखकर सड़क जाम कर दिया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की.