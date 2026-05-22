हरियाणा STF ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भिवानी की इंदिरा कॉलोनी में छापेमारी कर करीब 8 किलो 940 ग्राम हेरोइन बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 35 से 36 करोड़ रुपये बताई जा रही है. STF ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक हेरोइन कमरे की अलमारी में छिपाकर रखी गई थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह खेप पंजाब से हरियाणा लाई गई थी और इसे अलग-अलग जिलों में सप्लाई किया जाना था. जांच एजेंसियां अब पूरे ड्रग नेटवर्क, सप्लाई चेन और आरोपी के संपर्कों की जांच कर रही हैं। STF ने कहा है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.