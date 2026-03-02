ETV Bharat / Videos

मुख्यमंत्री नायब सैनी पेश कर रहे हैं हरियाणा का बजट, देखें बजट स्पीच LIVE - HARYANA BUDGET 2026

Budget Speech Live (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 2, 2026 at 12:03 PM IST

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री आज हरियाणा का बजट पेश कर रहे हैं. ये उनका बतौर वित्त मंत्री दूसरा पूर्ण बजट है. पिछले साल उन्होंने 2.05 लाख करोड़ का बजट पेश किया था. हरियाणा सरकार का दावा है कि उसने उसके घोषणा पत्र में उन्होंने 217 संकल्प लिए थे. जिनमें से साठ को सरकार ने पहले साल में ही पूरा किया है. जबकि 120 पर काम चल रहा है. वहीं सरकार का दावा है कि पिछले बजट का ग्यारह विभाग 80 फीसदी इस्तेमाल कर चुके हैं. जबकि 21 विभागों का 70 फीसदी से ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं. 31 मार्च तक पिछले बजट का करीब दो लाख करोड़ तक इस्तेमाल कर के ही ये 2025-26 के बजट का 98 प्रतिशत होगा.

ETV Bharat Haryana Team

