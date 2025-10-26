हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता मिली. गैंगस्टर सुनील सरधनिया को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया. सुनील सरधनिया ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन हत्याकांड और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर गोलियां चलाने जैसे कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है. ये पिछले साल फेक पासपोर्ट पर दुबई होते हुए कोस्टा रिका भाग गया था. यही से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था. पुलिस को इसके भारत आने का इनपुट मिला था. इसे दिल्ली एयर पोर्ट से अरेस्ट किया गया. पुलिस को इसकी 5 दिन की रिमांड मिली है.

वहीं हरियाणा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी. STF गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी सहयोगी लखविंदर उर्फ लक्खा को अमेरिका से डिपोर्ट करवाकर भारत लेकर आई. लखविंदर पिछले कई सालों से विदेश में बैठकर हरियाणा और पंजाब में रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके खिलाफ 6 मुकदमे हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में दर्ज हैं. साथ ही इस पर पंजाब और राजस्थान में भी FIR हैं. ये साल 2020 में जर्मनी गया और फिर डेढ़ से दो साल जर्मनी में रहने के बाद वहां से अमेरिका चला गया था. पुलिस को लखविंदर की 8 दिन की रिमांड मिली है.