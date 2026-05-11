हर्ष सांघवी ने सूरत के मजूरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसेवा कार्यक्रम में अनोखी मिसाल पेश की. कार्यक्रम के दौरान जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले सभी सम्मान और उपहार उन्होंने दोबारा जनता को समर्पित कर दिए. इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कॉर्पोरेटर्स मौजूद रहे. हर्ष संघवी ने कहा कि जनप्रतिनिधि का असली दायित्व सत्ता नहीं बल्कि सेवा और जवाबदेही है. उन्होंने नेताओं को अहंकार से दूर रहने और कार्यकर्ताओं व जनता के दिलों में जगह बनाने की सीख दी. उनका यह कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे विनम्रता व जनसेवा का संदेश माना जा रहा है.